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АНАЛІТИКА

Фінляндія побудує на кордоні з Росією захист вартістю понад 143 млн доларів

 

Уряд Фінляндії запропонував витратити 139 млн євро (143,4 млн доларів) на будівництво парканів уздовж частини кордону країни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таку обіцянку фінський уряд дав ще у лютому 2022 року, відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У червні фінський парламент ухвалив рішення про будівництво бар'єрів вздовж частини російського кордону, аби посилити готовність проти гібридних загроз, таких як потенційний масовий приплив біженців.

Управління прикордонної служби країни заявило, що врешті-решт планує побудувати 130-260 км парканів, що охоплюють 10-20% загальної довжини, зосереджуючись насамперед на пунктах перетину кордону та прилеглих районах на південному сході країни.

"Фінляндія, яка подала заявку на членство у НАТО, має власну історію воєн з Росією. Проте вкритий лісом кордон досі позначений лише знаками та пластиковими лініями на більшій частині своєї довжини в 1300 км", - йдеться у повідомленні агентства.

Сьогодні стало відомо, що Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 55,6 млн євро. Це буде десятим пакетом обладнання та озброєння, яке Фінляндія передасть для потреб ЗСУ з початку повномасштабного російського вторгнення.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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