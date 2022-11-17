Оцінку інфляції в єврозоні в жовтні переглянуто до 10,6% з 10,7%

Споживчі ціни в єврозоні в жовтні збільшилися на 10,6% у річному вираженні, свідчать остаточні дані Статистичного управління Європейського союзу.

Показник було переглянуто порівняно з 10,7%, оголошеними раніше. Аналітики не очікували перегляду, пише Trading Economics.

Інфляція, незважаючи на перегляд зі зниженням, як і раніше, є рекордною з початку розрахунку даних.

Темпи зростання споживчих цін у блоці прискорилися порівняно з 9,9% у вересні.

Тим часом, оцінка інфляції в помісячному вираженні в жовтні збіглася з попередніми даними, становивши 1,5%. Експерти також не очікували перегляду. У вересні інфляція становила 1,2%.

За даними Eurostat, енергоресурси підскочили у ціні на 41,5% порівняно з жовтнем минулого року, темпи зростання прискорилися порівняно з підйомом на 40,7% на місяць раніше. Продукти харчування, алкоголь та тютюн зросли у ціні на 13,1% (на 11,8% у вересні), послуги подорожчали на 4,3%, як і місяцем раніше.

Споживчі ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) минулого місяця збільшилися на 5% у річному вираженні порівняно з 4,8% у вересні.

В Євросоюзі інфляція у жовтні прискорилася до 11,5% у річному вираженні з вересневих 10,9%.

Найнижча інфляція в ЄС була зафіксована у Франції (7,1%), Іспанії (7,3%) і Мальті (7,4%), найвища - в Естонії (22,5%), Литві (22, 1%) та Угорщини (21,9%).

