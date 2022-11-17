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Міністр фінансів Британії оголосив про підвищення податків
16:58 17.11.2022 |
Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Хант оголосив у четвер про підвищення податків і скорочення державних видатків.
Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".
За словами Ханта, жорсткий бюджетний план був необхідний після удару, завданого по фіскальній репутації країни колишнім прем'єр-міністром Ліз Трасс.
Хант заявив парламенту, що економіка вже перебуває в рецесії і, за прогнозами, наступного року вона скоротиться.
Хант оголосив про зміни в податкових правилах, які означають, що більше людей сплачуватимуть базовий податок на прибуток, нижчий поріг для сплати максимальної ставки податку на прибуток та скорочення неоподатковуваних надбавок на доходи від дивідендів.
Він також заморозив до 2028 року поріг, за якого роботодавці мають почати сплачувати внески на соціальне забезпечення, а це означає, що компаніям доведеться платити більше.
Збір на прибуток енергетичних компаній буде збільшено до 35% з 25% з 1 січня до 2028 року, а на виробників електроенергії буде накладено новий тимчасовий податок у розмірі 45%.
Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявляв, що війна в Україні має спонукати до швидшого реагування на проблеми зміни клімату.
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