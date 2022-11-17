Угорщина оголосила про розбудову партнерства з Іраном, який входить до «вісі зла» США

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Будапешт планує "нормалізувати ситуацію" на Близькому Сході й тому планує економічне співробітництво з підсанкційним Іраном.

Про це угорський міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Сійярто повідомив про візит міністра економіки Ірану в Будапешт для засідання спільного економічного комітету і заявив про потребу повернути Іран у систему міжнародного співробітництва.

"У світі багато проблем, останніми днями ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна зменшити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок уперед щодо стабільності всієї ситуації на Близькому Сході", - написав угорський міністр.

Сійярто додав, що "розпочати нормалізацію ситуації має сенс з економічного співробітництва".

Як відомо, угорський уряд та Віктор Орбан на його чолі з початком повномасштабної війни не лише не розірвали стосунки зі своїм російським другом Владіміром Путіним, а й навпаки, намагаються додатково з ним зблизитися.

Угорщина не надто приховує свою діяльність як лобіста російських інтересів у деяких питаннях.

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