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Німеччина пожертвує Молдові 40 млн євро на виплату компенсацій за енергоносії
16:42 17.11.2022 |
Міністр з питань праці та соціального захисту Молдови Марчел Спатар повідомив, що Німеччина пожертвує Молдові 40 млн євро на виплату компенсацій громадянам.
Про це повідомило молдовське видання Newsmaker, пише "Європейська правда".
За словами урядовця, гроші надійдуть завтра. При цьому Спатар наголосив, що отримання гранту було зумовлене створенням у Молдові фонду зниження енергетичної вразливості та механізму цільової компенсації.
"Іншими словами, якби не закон про фонд, якби ми не створили compensatii.gov.md і не визначили категорію вразливості, то Молдова не отримала б ці гроші. Фактично кожна сім'я, яка зареєструвалася на сайті, допомогла залучити в країну цю допомогу", - підкреслив міністр.
Також, за словами Спетара, німецький грант дозволить покрити 90% компенсацій, передбачених у листопаді.
У листопаді уряд Молдови запустив програму "Ajutor la contor" ("Допомога за лічильником") та онлайн-платформу compensatii.gov.md. Зареєстровані на сайті громадяни можуть отримати компенсацію за газ, опалення та електрику в холодний період.
Підтримка споживачів у Молдові здійснюватиметься за допомогою державної програми компенсації витрат на енергоресурси в обсязі близько $261,4 млн у період листопад-березень 2023 року, повідомила прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця у четвер.
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