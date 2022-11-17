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МІ-5 заявила, що через війну в Україні Москва втратила сотні агентів
10:37 17.11.2022 |
Керівник британської контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллум заявив, що за час війни Росії проти України російська розвідувальна мережа за кордоном зазнала найсильнішого удару в сучасній історії.
При цьому Маккаллум зазначив, що Британія має бути готовою до агресії з боку Росії ще впродовж багатьох років.
У щорічному звіті, присвяченому загрозам, що стоять перед Британією, керівник контррозвідки повідомив, що по всьому світу вислали понад 600 працівників російських посольств, з яких, за його словами, понад 400, найімовірніше, були шпигунами.
"Це завдало найсильнішого у новітній європейській історії стратегічного удару по російській розвідці", - зазначив Маккаллум.
Тільки з Британії вислали 23 російських шпигуни, які працювали під дипломатичним прикриттям, заявив керівник МІ-5.
Крім того, більш ніж сотні росіян, якими Москва хотіла замінити дипломатів, що повернулись на батьківщину, відмовили в дипломатичній візі з міркувань національної безпеки.
"Нам не можна заспокоюватись, - додав шеф британської контррозвідки, - ми маємо бути готові до відкритої чи прихованої агресії Росії проти Британії найближчими роками".
За словами очільника британської контррозвідки, Росія й надалі становитиме для Британії як таємну загрозу в особі шпигунів і кібератак, так і відкриту - у вигляді умисного підвищення цін на енергоносії та цілеспрямованої дезінформації населення. "Вони продовжать завдавати своїх ударів", - застеріг він.
Загроза з боку Ірану й Китаю
Серед країн, що становлять загрозу британській безпеці, Маккаллум, як і в минулі роки, назвав Іран і Китай. За словами чиновника, цього року МІ-5 викрило щонайменше 10 потенційних спроб з боку Ірану викрасти або вбити британських громадян чи осіб, що мешкають у Британії. З моменту тогорічної доповіді вдалося запобігли ще 8 терористичним нападам, що були на останніх етапах розробки.
Минулого тижня британська поліція попередила низку іранських журналістів, що живуть і працюють в країні, про потенційну загрозу для їхнього життя. Маккаллум додав, що МІ-5 у тісному партнерстві з колегами в країні та за кордоном працює над тим, щоб завадити "абсолютно неприйнятній діяльності". Він нагадав, що Іран готовий до таких "безрозсудних дій" по всій Європі.
Ще одним "великим і одвічним викликом" залишається, за словами глави МІ-5, Китай, який не соромиться у засобах, щоб стежити за супротивниками режиму, а часом і залякувати їх. Як приклад він навів нещодавній випадок, коли один з учасників продемократичного руху зазнав нападу в китайському консульстві в Манчестері.
"Ми бачимо нові ознаки таких репресій", - сказав керівник МІ-5, уточнивши, що це виходить за межі повідомлень про так звані поліцейські відділки, які створює Пекін за кордоном. Ці відділки, офіційно покликані допомагати китайським громадянам з вирішенням адміністративних питань, але за деякою інформацією, насправді чинять тиск на незгодних з режимом і змушують їх під різними приводами, зокрема й шляхом шантажу, повернутися на батьківщину.
"Ми не терпітимемо залякувань і переслідувань британських громадян або тих, хто обрав Британію своїм домом", - заявив у зв'язку з цим Маккаллум.
Ще в січні МІ-5 виступило з попередженням про спроби Китаю впливати на британську політику. За словами очільника контррозвідки, китайські спецслужби й далі намагаються впливати на громадське життя в країні, вербуючи потенційних агентів серед членів місцевих рад або кандидатів у члени парламенту.
Теракти і зброя, зроблена на 3D принтерах
Серйозною загрозою, як і раніше, залишається тероризм, хоча, за словами Маккаллума, ця проблема стоїть вже не так гостро, як кілька років тому.
З 2017 року МІ-5 разом з поліцією запобігли 37 терористичних актів, що були на останніх стадіях реалізації. Їх готували як ісламісти, так і ультраправі екстремісти, сказав голова відомства. Останні активно вербують агентів впливу по всьому світу та займаються поширенням теорій змови.
За словами Маккаллума, МІ-5 спостерігає, як деякі міжнародні терористичні угруповання намагаються провести реорганізацію. Спецслужби також намагаються вирішити надзвичайно складну проблему терористів-одинаків, яких дуже важко визначити й перешкодити реалізації їхніх задумів.
Він також згадав про зростання кількості спроб придбати вогнепальну зброю, зокрема, створену на 3D принтерах.
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