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АНАЛІТИКА

Британія та Нідерланди підписали угоду для взаємопідтримки в енергетиці

 

Британія та Нідерланди 17 листопада підписали угоду, що має на меті взаємну допомогу у сфері енергетики на тлі викликів, створених війною та енергетичною кризою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Країни домовилися співпрацювати у питаннях енергетичної безпеки та зменшення залежності від російського природного газу та вугілля, а також підтримки переходу на "зелені" джерела енергії, що також допоможе покласти край залежності від російських енергоресурсів.

Нідерланди ще з літа почали отримувати значні об'єми скрапленого природного газу з Британії. Країни також мають спільний інтерконектор для обміну електроенергією.

Німеччина також пропонує Британії обговорити угоду, яка би дозволила їм взаємно допомагати одне одному у разі дефіциту газу під час екстремально холодної погоди.
 

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