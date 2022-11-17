Британія та Нідерланди підписали угоду для взаємопідтримки в енергетиці

Британія та Нідерланди 17 листопада підписали угоду, що має на меті взаємну допомогу у сфері енергетики на тлі викликів, створених війною та енергетичною кризою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Країни домовилися співпрацювати у питаннях енергетичної безпеки та зменшення залежності від російського природного газу та вугілля, а також підтримки переходу на "зелені" джерела енергії, що також допоможе покласти край залежності від російських енергоресурсів.

Нідерланди ще з літа почали отримувати значні об'єми скрапленого природного газу з Британії. Країни також мають спільний інтерконектор для обміну електроенергією.

Німеччина також пропонує Британії обговорити угоду, яка би дозволила їм взаємно допомагати одне одному у разі дефіциту газу під час екстремально холодної погоди.