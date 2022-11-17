Республіканці отримали більшість у Палаті представників США

Республіканська партія США за результатами проміжних виборів забезпечила собі контроль над Палатою представників США, набравши мінімально необхідну для цього більшість, свідчать прогнози американських ЗМІ, опубліковані в ніч на четвер, 17 листопада.

За даними телеканалу CNN, за підсумками виборів республіканці отримують необхідні для контролю над Палатою представників 218 місць з 435. У Демократичної партії, яка досі контролювала нижню палату Конгресу - 210 мандатів. Нерозподіленими на момент публікації залишалися ще сім місць.

При цьому, за даними телекомпанії NBC, республіканці забезпечують за собою 221 місце в Палаті представників, тоді як у демократів - 214 місць.

Маккарті може змінити Пелосі на посаді спікера

Перемога Республіканської партії покладе край другому терміну перебування демократки Ненсі Пелосі на посаді спікерки нижньої палати Конгресу.

Новим спікером, як очікується, може стати лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті. "Американці готові до нового напрямку, і республіканці Палати представників готові його забезпечити", - написав він у Twitter.

Байден привітав Маккарті з перемогою республіканців

Президент США Джо Байден привітав Маккарті з отриманням його партією більшості в Палаті представників, заявивши, що "готовий працювати з республіканцями над досягненням результатів на благо" простих американців.

"Американці хочуть, щоб ми діяли для них. Вони хочуть, щоб ми зосередилися на проблемах, які важливі для них, і на тому, щоб зробити їхнє життя кращим. І я працюватиму з будь-ким - республіканцем чи демократом - хто захоче працювати зі мною, щоб домогтися для них результатів", - ідеться в заяві глави Білого дому.

Однопартійці демократа Байдена раніше змогли зберегти більшість у Сенаті, отримавши 50 мандатів проти 49 у республіканців. У штаті Джорджія 6 грудня відбудеться другий тур виборів до Сенату, який визначить підсумковий баланс у верхній палаті парламенту. За рівного розподілу в 100-місній верхній палаті Конгресу вирішальним стає голос віцепрезидентки, демократки Камали Харріс.

Проміжні вибори у США відбулися 8 листопада. На них переобрали весь склад Палати представників (435 місць) і третину Сенату (35 місць зі 100). Крім того, у 36 штатах обрали нових губернаторів.