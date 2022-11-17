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АНАЛІТИКА

Китай вкрав більше американських даних, ніж інші країни разом, - ФБР

 

На сьогодні Китай вкрав у США більше даних, аніж інші країни, разом узяті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофера Рея, якого цитує The Hill.

За його словами, є стурбованість національною безпекою США, коли йдеться про Китай.

"Велика хакерська програма Китаю є найбільшою у світі, і вони вкрали більше особистих і ділових даних американців, ніж решта країн разом узятих", - заявив він на слуханнях з міжнародних загроз Комітету внутрішньої безпеки Палати представників.

Зокрема, Рей згадав TikTok та його материнську компанію ByteDance як одну з основних проблем розвідки.

"Китайський уряд може використовувати їх для контролю збору даних про мільйони користувачів або управління алгоритмом рекомендацій, який може бути використаний для операцій впливу, якщо вони цього забажають, або для управління програмним забезпеченням на мільйонах пристроїв", - додав директор ФБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масштабний злом бази даних Мін'юсту США з федеральними судовими документами. Під підозрою хакери з Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай, США
 

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