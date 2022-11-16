Парламент Чехії визнав режим в Росії терористичним

У Чехії ухвалили резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним. Таке рішення було прийнято Палатою депутатів Чехії (нижня палата парламенту).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну резолюцію.

Відомо, що "за" проголосували 129 зі 156 присутніх депутатів, проти були 14 депутатів від опозиційного руху "Свобода та пряма демократія" (СПД).

Зокрема, в резолюції засуджується напад РФ на Україну, російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, а також не визнаються результати так званих "референдумів", на підставі яких РФ приєднала до себе окуповані території.

У документі вказано, що дії РФ призводять до "широких обмежень або перебоїв у подачі електроенергії, води або тепла, наражаючи на небезпеку громадянське населення".

При цьому депутати парламенту Чехії підтримали ініціативу створити спеціальний трибунал для судового переслідування за злочини агресії, а також під керівництвом Міжнародного кримінального суду розслідувати та покарати винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, які скоїла РФ.

Нагадаємо, раніше сенат Польщі та парламент Естонії також визнали російський режим терористичним.