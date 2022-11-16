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Парламент Чехії визнав режим в Росії терористичним
14:06 16.11.2022 |
У Чехії ухвалили резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним. Таке рішення було прийнято Палатою депутатів Чехії (нижня палата парламенту).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну резолюцію.
Відомо, що "за" проголосували 129 зі 156 присутніх депутатів, проти були 14 депутатів від опозиційного руху "Свобода та пряма демократія" (СПД).
Зокрема, в резолюції засуджується напад РФ на Україну, російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, а також не визнаються результати так званих "референдумів", на підставі яких РФ приєднала до себе окуповані території.
У документі вказано, що дії РФ призводять до "широких обмежень або перебоїв у подачі електроенергії, води або тепла, наражаючи на небезпеку громадянське населення".
При цьому депутати парламенту Чехії підтримали ініціативу створити спеціальний трибунал для судового переслідування за злочини агресії, а також під керівництвом Міжнародного кримінального суду розслідувати та покарати винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, які скоїла РФ.
Нагадаємо, раніше сенат Польщі та парламент Естонії також визнали російський режим терористичним.
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