Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія офіційно запропонувала приєднати Болгарію, Румунію та Хорватію до Шенгену

 

Європейська комісія офіційно запропонувала Раді ЄС ухвалити рішення, щоб дозволити Болгарії, Румунії та Хорватії повною мірою брати участь у Шенгенській зоні.

Про це оголосила єврокомісарка Ілва Йоганссон на брифінгу в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"22 країни зараз перебувають у Шенгені і тепер настав час додати ще три. Сьогодні я представляю комюніке із повною підтримкою щодо приєднання Болгарії, Румунії та Хорватії. Настав час сказати - вітаємо", - сказала Йоганссон.

Єврокомісарка наголосила, що три країни заслуговують на всі привілеї, які передбачає участь у Шенгені.

За її словами, Болгарії, Румунія та Хорватія довели, що відповідають всім необхідним критеріям, в тому числі дотримання прикордонного контролю.

"У них інфраструктура і необхідні засоби для управління зовнішніми кордонами, включаючи можливі безпекові загрози", - сказала вона.

Болгарія та Румунія успішно завершили процес приєднання до Шенгенської угоди у 2011 році. Рада ЄС визнала завершення процесу, але вже понад 11 років не було прийнято жодного рішення про скасування внутрішніх кордонів.

У грудні 2021 року Рада підтвердила, що Хорватія виконала умови, необхідні для приєднання до Шенгенської зони. Процес оцінювання тривав з 2016 по 2020 рік.

Після сьогоднішнього оголошення Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 8 грудня проголосує за повне приєднання Болгарії, Румунії та Хорватії до Шенгенської зони.

Європейський парламент у жовтні закликав держави-члени невідкладно дозволити Румунії та Болгарії приєднатися до Шенгенської зони. У листопаді таке ж рішення було ухвалено щодо Хорватії.

Чехія, яка головує в Раді ЄС, заявляла, що буде прагнути, аби під час її головування Євросоюз погодив вступ Хорватії до Шенгенської зони.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,0588
  1,6767
 4,61

Курс обміну валют на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8732  0,11 0,28 40,6748  0,05 0,12
EUR 40,2210  0,20 0,49 41,4968  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,01 0,04 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес