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Єврокомісія офіційно запропонувала приєднати Болгарію, Румунію та Хорватію до Шенгену
13:58 16.11.2022 |
Європейська комісія офіційно запропонувала Раді ЄС ухвалити рішення, щоб дозволити Болгарії, Румунії та Хорватії повною мірою брати участь у Шенгенській зоні.
Про це оголосила єврокомісарка Ілва Йоганссон на брифінгу в Брюсселі, пише "Європейська правда".
"22 країни зараз перебувають у Шенгені і тепер настав час додати ще три. Сьогодні я представляю комюніке із повною підтримкою щодо приєднання Болгарії, Румунії та Хорватії. Настав час сказати - вітаємо", - сказала Йоганссон.
Єврокомісарка наголосила, що три країни заслуговують на всі привілеї, які передбачає участь у Шенгені.
За її словами, Болгарії, Румунія та Хорватія довели, що відповідають всім необхідним критеріям, в тому числі дотримання прикордонного контролю.
"У них інфраструктура і необхідні засоби для управління зовнішніми кордонами, включаючи можливі безпекові загрози", - сказала вона.
Болгарія та Румунія успішно завершили процес приєднання до Шенгенської угоди у 2011 році. Рада ЄС визнала завершення процесу, але вже понад 11 років не було прийнято жодного рішення про скасування внутрішніх кордонів.
У грудні 2021 року Рада підтвердила, що Хорватія виконала умови, необхідні для приєднання до Шенгенської зони. Процес оцінювання тривав з 2016 по 2020 рік.
Після сьогоднішнього оголошення Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 8 грудня проголосує за повне приєднання Болгарії, Румунії та Хорватії до Шенгенської зони.
Європейський парламент у жовтні закликав держави-члени невідкладно дозволити Румунії та Болгарії приєднатися до Шенгенської зони. У листопаді таке ж рішення було ухвалено щодо Хорватії.
Чехія, яка головує в Раді ЄС, заявляла, що буде прагнути, аби під час її головування Євросоюз погодив вступ Хорватії до Шенгенської зони.
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