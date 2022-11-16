Виробник алюмінієвої продукції Arconic остаточно вийшов з російського ринку

Американська корпорація Arconic, що займається виробництвом продукції з легких металів, у тому числі з алюмінію, продала свій бізнес у росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що корпорація Arconic продала свої російські підрозділи російській державній металургійній компанії ВСМПО-АВІСМА за 230 мільйонів доларів США.

«Робота в росії лише ускладнилася, і наша здатність працювати надалі ставала все більш невизначеною у світлі поточної геополітичної ситуації», - сказав головний виконавчий директор компанії Arconic Тім Майерс.

Як повідомляв Укрінформ, про намір продати свій бізнес в росії у корпорації Arconic заявили ще в травні. Тоді в компанії сказали, що через вихід з російського ринку втрати Arconic орієнтовно складуть 500 мільйонів доларів.