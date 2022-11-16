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АНАЛІТИКА

SEC за фінрок оштрафувала компанії та фізосіб на рекордні $6,4 млрд

 

Обсяг накладених Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) США на компанії та фізосіб штрафів у 2022 фінансовому році, який завершився 30 вересня, збільшився більш ніж на 67% і досяг рекорду.

Сукупна сума коштів, отриманих SEC через протиправну діяльність учасників ринку, склала $6,439 млрд. порівняно з $3,852 млрд. у попередній рік, повідомляється в прес-релізі комісії. У тому числі було повернуто доходи, отримані нечесним шляхом, на $2,25 млрд, що на 6% нижче за показник попереднього року.

Загальна кількість примусових дій за порушення законодавства збільшилася на 9% і досягла 760. У тому числі кількість порушених SEC нових справ зросла на 6,5% - до 462.

Минулого фінроку комісія виплатила 103 інформаторам винагороди на суму $229 млн. Це другий за величиною показник із моменту початку дії цієї програми у 2012 році, зазначається у повідомленні SEC.

При цьому за минулий фінрок комісія отримала рекордну кількість повідомлень про порушення - понад 12,3 тис., порівняно з 12,2 тис. роком раніше.

"Незважаючи на те, що минулого фінансового року ми встановили рекорд за загальною сумою отриманих коштів у $6,4 млрд, включаючи рекордні $4,2 млрд у вигляді штрафів, ми не розраховуємо бити ці рекорди і встановлювати нові щороку, тому що ми очікуємо , що поведінка людей зміниться. Ми чекаємо на дотримання правил", - сказав директор відділу правозастосування SEC Гурбір Гревал, слова якого наводяться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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