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АНАЛІТИКА

Ціни на новобудови у Китаї в жовтні показали рекордне падіння за 7 років

 

Вартість нових будинків у Китаї знизилася в жовтні за підсумками шостого місяця поспіль, причому падіння стало максимальним із серпня 2015 року.

Ціни на нове житло у 70 великих містах КНР зменшились у середньому на 1,6% у річному вираженні, свідчать дані Державного статистичного управління (ДСУ) КНР. У вересні новобудови подешевшали на 1,5%.

У помісячному вирахуванні ціни опустилися на 0,3% після зниження на 0,2% у вересні.

Зниження вартості новобудов було зафіксовано у 58 із 70 найбільших міст Китаю. Минулого місяця таких міст було 54.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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