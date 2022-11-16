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АНАЛІТИКА

США ввели санкції проти виробників і постачальників іранських безпілотників у РФ

 

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній-виробників і постачальників дронів-камікадзе з Ірану до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України у Сполучених Штатах Оксани Маркарової.

"OFAC Мінфіну США запровадило санкції проти: виробників дронів в Ірані - "Shahed Aviation Industries Research Center; компаній, що пересилали дрони у РФ, "Success Aviation Services FZC" та "i Jet Global DMCC", - зазначила дипломат.

За словами Маркарової, під американські обмеження потрапили також злочинці з ПВК "Вагнер", які причетні до купівлі та застосування дронів проти України.

"Санкції стосуються всього ланцюжка: від розробки та виробництва до закупівлі і використання іранських дронів. Вони розповсюджуються на усі міжнародні компанії, причені до передачі дронів Росії", - наголосила посол.

Окрім цього, дипломат вказала, що ще додатково і дуже важливо, що Мінфін і Мінторг США видали роз'яснення - попередження для компаній не займатися такого типу протиправною діяльністю.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Іран
 

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