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АНАЛІТИКА

Генсек НАТО скликає екстрену нараду послів

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг збирає послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Про це опівночі із вівторка на середу повідомила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску.

"Генеральний секретар завтра вранці в Брюсселі проведе екстрену нараду послів країн НАТО, щоб обговорити цей трагічний інцидент", - сказала вона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

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