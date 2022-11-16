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АНАЛІТИКА

Пентагон поки не підтверджує падіння російських ракет у Польщі

 

Речник міністерства оборони США Патрик Райдер на брифінгу у вівторок заявив, що наразі не може підтвердити повідомлення про те, що на території Польщі впали дві російські ракети, призвівши до загибелі двох людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Нам відомо про повідомлення у ЗМІ, що дві російські ракети завдали удару по об'єкту на території Польщі поблизу кордону з Україною. Я можу сказати вам, що станом на зараз ми не маємо жодної інформації, яка б підтверджувала ці повідомлення, і ми вивчаємо це питання далі", - сказав Райдер.

Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Польська сторона офіційно не підтверджувала, що інцидент пов'язаний із Росією.
Ключові теги: Польща, США
 

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