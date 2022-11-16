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АНАЛІТИКА

У Польщі скликають термінову зустріч комітету нацбезпеки – ймовірно, через російські ракети

 


Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Повідомлення про засідання з'явилося незадовго перед 18.00 за місцевим часом.

Причини скликання зустрічі не повідомляються.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею.

Кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

В той же час Radio Lublin повідомляє іншу версію. Інцидент у Пшеводові стався близько 15.40 на перевантажувальній вазі, куди заїжджають трактори з вантажами. Цю інформацію радіостанції підтвердили у місцевій поліції. За попередніми висновками, трактор, який в'їхав на ваги, раптово вибухнув. Радіо теж повідомляє про загибель двох людей.

Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони був створений у жовтні 2020 року рішенням прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Його першим головою став глава партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, який на той час обіймав в уряді посаду віцепрем'єр-міністра з питань безпеки. До складу комітету входять віцепрем'єр-міністр, якого призначає глава уряду, глава Міністерства оборони, глава Міністерства внутрішніх справ, міністр юстиції, міністр-координатор спецслужб і глава дипломатії.

"Завданнями комітету є забезпечення координації підготовки, діяльності та ефективного прийняття рішень з питань національної безпеки і оборони, а також підготовка пропозицій Раді міністрів або прем'єр-міністру з цих питань", - пояснюють в уряді Польщі завдання комітету.
Ключові теги: Польща
 

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