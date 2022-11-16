Фінансові новини
- |
- 16.11.22
- |
- 03:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія за кілька годин випустила по Україні ракет на $900 мільйонів, – Forbes
21:40 15.11.2022 |
15 листопада Росія випустила понад 90 ракет по території України. Це один із наймасованіших обстрілів з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє Forbes.
Як повідомляється, росіяни запускали по Україні ракети Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту- 95 і Ту-160. Основну масу ракет було випущено з бомбардувальників з району Каспію та Ростовської області, повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.
Решта ракет - "Калібр", які запускали з акваторії Чорного моря. Загалом тривога на території України тривала понад чотири години. Чіткого розподілу за кількістю й типами у Повітряних силах не повідомили.
За розрахунками Forbes, вартість ракет, випущених під час атаки 15 жовтня, - $700-900 млн.
Для розрахунку вартості Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 - $13 млн, "Калібр" - $6,5 млн, Х-555 - $4 млн.
Попередній масований ракетний обстріл усієї території України росіяни влаштували 10 жовтня. Тоді війська РФ випустили 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість, за підрахунками Forbes, - $400-700 млн.
До цього один з останніх масованих обстрілів по великій кількості міст України росіяни здійснили в останні вихідні червня. Загалом за 25-26 червня з боку Росії та Білорусі було випущено від 60 до 80 далекобійних ракет загальною вартістю від $150 млн до $220 млн. Вартість випущених тоді лише по Києву ракет становила $50-60 млн.
За перші два місяці війни росіяни випустили по Україні понад 1300 ракет, які коштували $7,5 млрд.
Обстріл України 15 листопада - наймасованіший обстріл енергосистеми країни з початку війни. Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Внаслідок влучання ракет у обєкти енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.
У низці населених пунктів Молдови також спостерігаються проблеми з енергопостачанням після того, як країна раптово припинила отримувати електроенергію з Румунії.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 «Шахідів» збито всі 10
|У результаті ракетних ударів РФ по Україні одна людина загинула, шестеро поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів
|Атака на енергосистему України у вівторок може мати наслідки для низки сусідніх країн – глава Міненерго
|Нові обстріли України. У Києві горять багатоповерхівки, є влучання у Львові, Рівному та Харкові
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський: російський удар по території НАТО – це суттєва ескалація, треба діяти
|Пентагон поки не підтверджує падіння російських ракет у Польщі
|У Польщі скликають термінову зустріч комітету нацбезпеки – ймовірно, через російські ракети
|Росія за кілька годин випустила по Україні ракет на $900 мільйонів, – Forbes
|Росія вимагає відновити експорт аміаку через Україну в обмін на продовження «зернової угоди», – FT
|ФРН створить центр для ремонту озброєння із України
Бізнес
|Схема на 200 мільйонів євро: В Україні знайшли три колцентри європейських шахраїв
|CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter
|TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників