Бюджет Євросоюзу на 2023 рік погодили зі згадкою про Україну

Представники Ради ЄС та Європейського Парламенту оголосили у вівторок про досягнення політичної згоди навколо бюджету ЄС на 2023 рік, який, зокрема, відображує кризові явища, що пов'язані з російською агресією проти України, та передбачає певні витрати на програми допомоги для таких країн, як Україна та Молдова.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

«Європейський Парламент та Рада ЄС, виходячи з пропозицій Єврокомісії, досягли згоди навколо бюджету ЄС на 2023 рік. Така угода передбачає бюджетні зобов'язання в обсязі €186,6 мільярда та обсяг платежів у розмірі €168,7 мільярда. Після ухвалення цей бюджет дозволить ЄС мобілізувати суттєві ресурси для пом'якшення важких наслідків агресивної війни росії проти України як у самій країні, так і в південному сусідстві ЄС та у країнах-членах», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прийнятий бюджет буде спрямований і на відновлення європейської економіки після наслідків пандемії коронавірусу, а також витрати на просування проєктів із «зеленої» та цифрової трансформації Європи, підвищення стійкості ЄС, його сусідів та партнерів.

Зі згаданої суми €14,7 мільярда призначені для підтримки сусідства ЄС, для програм розвитку та співробітництва. Це означає цільове збільшення фінансування так званого Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI) до €12,3 мільярда. Головні пріоритети при цьому надаються Україні й Молдові, процесам міграції у південному сусідстві ЄС, а також програмі гуманітарної допомоги для реагування на кризові ситуації по всьому світу.

€1,5 мільярда будуть призначені для фінансування Фонду з притулку, міграції та інтеграції, ще €956,8 мільйона - для Інтегрованого фонду охорони кордонів. Це передбачає збільшення фінансування проєктів, що пов'язані з регулюванням міграції та розвитком прикордонного контролю, включаючи підтримку для країн-членів, що приймають у себе біженців з України.

€3,0 мільярди так званого Фонду поєднання Європи планується витратити на вдосконалення та розвиток транспортних шляхів та покращення транскордонного сполучення. При цьому акцент робитиметься на зміцненні «коридорів солідарності» між ЄС і Україною, який використовується для експорту сільськогосподарських та інших товарів з України на світовий ринок. €20 мільярдів призначені для зниження напруги у системі енергозабезпечення в рамках стратегії ЄС REPowerEU.

€295,2 мільйона буде витрачено на покращення так званої військової мобільності, що передбачає розвиток транспортних шляхів, інфраструктури та усунення штучних адміністративних бар'єрів для пересування важкої військової техніки та підрозділів з однієї частини ЄС до іншої. Це також є відповіддю на виклики у сфері безпеки, що з'явилися в результаті агресії росії проти України.

На розвиток освітньої програми Erasmus+, у тому числі, - на підтримку учнівської молоді та студентів, які були вимушені покинути Україну внаслідок російської агресії, спрямують €3,7 мільярда. €332,8 мільйона буде витрачено на сектор культури та програми в рамках креативного сектору.

ЄС також планує спрямувати €62.9 мільярда на економічне відновлення, за рахунок розвитку інвестицій у програми економічного та соціального розвитку, а також на розвиток регіонів. Як свідчить досвід поточного року, частина цих коштів виплачується державам-членам для покриття витрат на облаштування українських громадян, що вимушені шукати притулку на території ЄС.

«Разом із бюджетом на 2023 рік інституції ЄС погодилися представити додатки до бюджету 2022 року, як це було запропоновано на початку року. Після завершення процесу погодження Єврокомісія буде спроможною продовжувати підтримувати та надавати допомогу Україні, допомагати країнам-членам, які відчувають приток мігрантів та біженців з України», - йдеться у документі.

На додаток до посилення бюджетної пропозиції Єврокомісія запропонувала 9 листопада безпрецедентний пакет допомоги для України в обсязі 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ця допомога надаватиметься у формі кредитів на дуже привабливих умовах: кредити будуть виплачуватися на регулярній основі протягом 2023 року.

Річний бюджет на 2023 рік має пройти процедуру формального затвердження на рівні Ради ЄС та Європейського Парламенту. Пленарне засідання ЄС, де голосуватиметься ця пропозиція, відбудеться 23 листопада. 2022 року.

Як повідомлялося, Єврокомісія вийшла з пропозицією виділити для України 18 мільярдів євро на 2023 рік, які будуть виплачуватися із розрахунку 1,5 мільярда євро щомісяця. Ці кошти будуть частиною міжнародної допомоги в обсязі від 3 до 5 мільярдів євро для забезпечення першочергових функцій держави та соціального забезпечення населення України в умовах війни.