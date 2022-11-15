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Переважна більшість фондових управляючих очікує стагфляцію наступного року - опитування BofA
17:17 15.11.2022 |
Переважна більшість (92%) фондових управляючих, опитаних Bank of America, очікує, що темпи зростання світової економіки будуть нижчими за тренд, а інфляція - вища за тренд наступного року.
Жоден із 309 керівників, які в сукупності розпоряджаються активами на $854 млрд, не очікує темпів зростання, що перевищують довгостроковий тренд, пише MarketWatch із посиланням на результати опитування.
Головним ризиком для світової економіки більшість, як і раніше, називає високу інфляцію (32%). Друге та третє місце розділили геополітичні події та надмірно жорстка політика глобальних центробанків - їхнім головним ризиком назвали по 18% респондентів.
Середньорічна прибутковість індексу S&P 500 у найближчі п'ять років становитиме 6,1%, корпоративних облігацій США - 4,8%, держбондів - 4,2%, згідно з консенсус-прогнозом фондових управляючих.
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