Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина заповнила газосховища напередодні зими

 

Рівень заповнення сховищ природного газу в Німеччині досягнув 100%.

Про це свідчать дані, опубліковані європейською асоціацією зберігання газу GIE, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Із цими запасами Німеччина може забезпечити газом всю країну на два місяці взимку.

За останньою інформацією, станом на ранок понеділка в сховищах було зареєстровано 245,44 терават-години природного газу. Це трохи вище від 100-відсоткової позначки в 245,39 терават-годин, що вказує на так званий об'єм робочого газу.

Для порівняння: у січні та лютому 2022 року, за даними Федерального мережевого агентства, у Німеччині загалом було спожито майже 227 терават-годин природного газу.

На рівні ЄС у понеділок вранці заповненість резервуарів була зафіксована на рівні 95,6%.

Як повідомлялося, Румунія напередодні зими має понад три мільярди кубометрів природного газу в сховищах, що є рекордною кількістю.

Австрія змогла забезпечити собі річне споживання газу, розширюючи диверсифікацію поставок.

За даними Bloomberg, країни Європи накопичили більше газу, ніж їм потрібно, через різке збільшення імпорту скрапленого газу у поєднанні з незвично теплою погодою.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,0588
  1,6767
 4,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8468  0,00 0,00 40,6514  0,09 0,21
EUR 40,1350  0,26 0,66 41,2959  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес