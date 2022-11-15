Кількість людей на Землі досягла 8 мільярдів, – ООН

Загальна кількість людей на планеті Земля досягла 8 млрд 15 листопада 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

"Ця віха є нагодою відзначити різноманітність і досягнення, враховуючи спільну відповідальність людства за планету", - прокоментував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Таке безпрецедентне зростання пояснюється поступовим збільшенням тривалості життя людини завдяки покращенню охорони здоров'я, харчування, особистої гігієни та медицини. Це також результат високого та постійного рівня народжуваності в деяких країнах.

Зазначається, що світовому населенню знадобилося 12 років, щоб збільшитися з 7 до 8 мільярдів.

Очікується, що позначка у 9 млрд буде перевищена приблизно через 15 років - до 2037 року, 10 млрд - до 2058 року.

За оцінками ООН, у 2023 році Індія обжене Китай і стане країною з найбільшою кількістю населення у світі. В Індії та Китаї наразі проживає близько 1,39 млрд і 1,41 млрд осіб відповідно, що більш ніж учетверо перевищує чисельність населення США, що посідає третє місце у світі за чисельністю населення.