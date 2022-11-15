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У Німеччині готуються до екстрених поставок готівки на випадок відключень електроенергії – ЗМІ
11:49 15.11.2022 |
Влада Німеччини активізує підготовку до екстрених поставок готівки на випадок відключення електроенергії, щоб підтримати роботу економіки.
Про це пише Reuters із посиланням на 4 джерела, які беруть участь у цьому процесі.
Зазначається, що країна готується до можливих відключень електроенергії.
Ці плани включають накопичення Бундесбанком, Центробанком Німеччини, додаткових мільярдів, щоб впоратися з різким зростанням попиту, а також можливі обмеження на зняття грошей.
В обговоренні планів беруть участь ЦБ, регулятор фінансового ринку BaFin і численні асоціації фінансової індустрії.
Посадовці і банки також розглядають питання розподілу, обговорюючи, наприклад, пріоритетний доступ до палива для інкасаторів, кажуть джерела, коментуючи підготовку, яка прискорилася в останні тижні - після того, як Росія перекрила поставки газу.
"Хоча німецька влада публічно применшує ймовірність відключення електроенергії, дискусії показують, наскільки серйозно вона сприймає цю загрозу і як вона намагається підготуватися до потенційних руйнівних відключень електроенергії, спричинених різким зростанням цін на енергоносії або навіть саботажем.
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