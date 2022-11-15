США можуть уникнути рецесії у 2023 році, на відміну від Європи – Morgan Stanley

Сполученим Штатам вдасться уникнути рецесії у 2023 році, натомість економіка Британії та єврозони найімовірніше скоротяться наступного року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт інвестбанку Morgan Stanley.

Аналітики вважають, що разом із тим очікуване "відкриття" Китаю після майже трьох років пандемічних обмежень призведе до відновлення як його власної економіки, так і інших азіатських ринків, що розвиваються.

Світова економіка, згідно прогнозу інвестбанку, зросте на 2,2% в наступному році, що нижче останньої оцінки Міжнародного валютного фонду в 2,7%. Водночас МВФ також попередив, що майбутнє світової економіки виглядає "більш похмурим" за його останній прогноз у жовтні.

У наступному році аналітик прогнозують різкий розкол між розвиненими економіками, які перебувають в рецесії або близькі до неї, натомість економіки країн, що розвиваються, "помірно відновляться".

Прогнозується, що економіка Китаю зросте на 5% в 2023 році - швидше, ніж в середньому очікується для ринків, що розвиваються, а середнє зростання в групі десяти найбільш розвинених країн прогнозувалося лише на рівні 0,3%.

Щодо США, очікується, що країні вдасться уникнути рецесії у 2023 році зі зростанням на 0,5%. Водночас зростання робочих місць істотно сповільнюється, а рівень безробіття продовжує зростати, і відтак сукупний ефект жорсткої монетарної політики у 2023 році перекинеться на 2024 рік та призведе до двох дуже слабких років.