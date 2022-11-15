Президентом Словенії вперше стала жінка

Кандидатка від ліберальних сил Наташа Пірц Мусар, яка колись була юристкою Меланії Трамп, перемогла у другому турі президентських виборів у Словенії та стане першою в історії країни жінкою-президентом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

За попередніми результатами після підрахунків майже усіх голосів, як і прогнозували опитування, Пірц Мусар перемогла зі значним відривом від свого конкурента, колишнього глави МЗС Андже Логаром - майже 54% проти 46%. Вона стане першою жінкою-президентом країни, відколи Словенія постала як незалежна держава після розпаду Югославії.

Її перемога підсилює ліберальний блок політичних сил у Словенії після перемоги лівоцентристів на парламентських виборів, які проходили у квітні.

Наташа Пірц Мусар заявила, що вбачає своїм першочерговим завданням на посаді "відкрити діалог поміж усіма словенцями".

Вона офіційно вступить на посаду та змінить чинного президента Борута Пахора на чолі країни 22 грудня.