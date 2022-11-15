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Пекін проти виключення Росії з G20 та інших міжнародних форматів
09:25 15.11.2022 |
Китай виступає проти вилучення Росії з "Групи двадцяти" та інших міжнародних майданчиків, заявив глава МЗС КНР Ван І.
"Ми підтримуємо гідну роль Росії в рамках "двадцятки" та інших міжнародних майданчиків, і вважаємо, що ніхто не має права відібрати раціональне право Росії на участь у рамках багатосторонніх форматів", - сказав Ван І на зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на полях саміту "Групи двадцяти" на індонезійському острові Балі.
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