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АНАЛІТИКА

Пекін проти виключення Росії з G20 та інших міжнародних форматів

 

Китай виступає проти вилучення Росії з "Групи двадцяти" та інших міжнародних майданчиків, заявив глава МЗС КНР Ван І.

"Ми підтримуємо гідну роль Росії в рамках "двадцятки" та інших міжнародних майданчиків, і вважаємо, що ніхто не має права відібрати раціональне право Росії на участь у рамках багатосторонніх форматів", - сказав Ван І на зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на полях саміту "Групи двадцяти" на індонезійському острові Балі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай, Росія
 

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