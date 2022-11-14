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АНАЛІТИКА

США запровадили санкції проти 42 осіб і компаній, які допомагають РФ купувати зброю

 

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США в понеділок оголосило про санкції проти транснаціональної мережі із 42 фізичних та юридичних осіб, яка закуповувала технології для військово-промислового комплексу Росії.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення американського Мінфіну.

Стверджується, що мережа разом із посередниками налічує 14 фізичних та 28 юридичних осіб, пов'язаних із двома наближеними до Кремля російськими олігархами - Сулейманом Керімовим і Андрієм Гур'євим.

"Сполучені Штати продовжуватимуть викривати та руйнувати ланцюги військового постачання Кремля та відмовлятимуть Росії в обладнанні та технологіях, необхідних їй для ведення незаконної війни проти України", - заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Санкції зокрема були запроваджені проти дочірніх компаній російського виробника мікроелектроніки ПКК "Міландр" у Вірменії, Швейцарії та на Тайвані, а також їхнього керівництва, які сприяли незаконному імпорту продукції в Росію.

Під обмеження потрапила мережа осіб, пов'язана з олігархом Керімовим: його родина й племінник, контрольовані ними компанії у Швейцарії та Об'єднаних Арабських Еміратах; юрособи, на які була переписана нерухомість росіянина; довірені особи Керімова - швейцарець Александр-Вальтер Штудхальтер і його двоє синів, а також росіянин Мурант Алієв, пов'язаний із Штудхальтером.

Мінфін США також ідентифікував і наклав санкції на вісім приватних літаків, які перебувають у власності компанії Керімова "Імператорські авіалінії".

Крім того, обмеження ввели проти близького соратника Путіна Андрія Гур'єва, який раніше був членом Ради Федерації РФ, та його швейцарських компаній Chlodwig та Adorabella, через які він володіє активами компанії "ФосАгро" - виробника фосфоровмісних добрив.

Санкції передбачають замороження активів підсанкційних осіб у США та заборону будь-яких фінансових операцій із ними.

Як відомо, міністерство фінансів США наклало санкції на великі військово-промислові компанії в Росії, а міністерство торгівлі припинило експорт американських компонентів і американських технологій, які використовувалися в частині військової техніки Росії.

Раніше глава Мінфіну США Єллен заявила, що деякі санкції щодо Росії можуть залишатися чинними навіть після будь-якої можливої ​​мирної угоди з Україною.
Ключові теги: США, Росія
 

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