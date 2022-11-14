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Пентагон витратить понад $520 млн на поповнення запасів HIMARS
22:54 14.11.2022 |
Армія США уклала з компанією Lockheed Martin кілька контрактів на суму понад 520 мільйонів доларів на постачання керованих реактивних систем залпового вогню (HIMARS) для поповнення американських арсеналів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNBC.
"Цей контракт дозволяє нам поповнити наші власні запаси, одночасно забезпечуючи критично важливі можливості для наших союзників та міжнародних партнерів", - пояснив помічник міністра оборони США з питань закупівель Дуглас Буш.
Протягом останніх місяців Пентагон передав Україні приблизно 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS для боротьби з Росією.
І українська, й американська сторони сходяться на тому, що HIMARS стали одним із важливих чинників переламу війни на користь Києва, оскільки дозволили уражати позиції російських військ у тилу.
Наприкінці вересня США оголосили про пакет військової допомоги, до якого увійшли 18 РСЗВ, але в Пентагоні уточнили, що на їхнє постачання знадобляться кілька років.
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