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Мозамбік вперше експортував газ до Європи
22:42 14.11.2022 |
Плавучий термінал для зрідження газу (LNG) Coral South на шельфі Мозамбіку вартістю $8 млрд відвантажив першу партію зрідженого природного газу, вона надійде до Європи.
Про це повідомляє італійська компанія Eni - оператор проєкту Coral South.
"Перша партія LNG з проєкту Coral South з Мозамбіку є новим і значним кроком вперед у стратегії Eni щодо використання газу як джерела, яке може внести значний внесок у енергетичну безпеку Європи, а також для диверсифікації постачання", - зазначив генеральний директор Eni Клаудіо Дескальці.
Компанія зауважує, що Coral South є знаковим проектом для галузі, знаменуючи вихід Мозамбіку на світовий ринок LNG. Проєкт, розпочатий у 2017 році, вдалося запустити лише за 5 років відповідно до початкового бюджету та графіку.
Термінал Coral Sul FLNG має потужність зі скраплення газу 3,4 мільйона тонн на рік і буде виробляти LNG з 450 мільярдів кубічних метрів газу в резервуарі Coral.
Coral South управляється італійською Eni. До консорціуму, крім ExxonMobil, входять китайська CNPC, португальська Galp, корейська Kogas та Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH). Газовий Блок 4 у басейні Rovuma, що є джерелом ресурсів для LNG-заводу, знаходиться під керуванням Mozambique Rovuma Venture S.p.A. (MRV) - спільного підприємства ExxonMobil, Eni та CNPC. Йому належить 70% концесійного контракту на розвідку та видобуток на цій ділянці. Galp, Kogas та ENH належить по 10%.
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