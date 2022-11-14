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АНАЛІТИКА

Польська влада вилучила частку «Газпрома» в EuRoPol GAZ

 

Польський уряд вилучив частку російського "Газпрому" в акціонерному капіталі компанії EuRoPol Gaz, яка володіє польською ділянкою газопроводу Ямал-Європа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт energia.rp.pl.

Питання вилучення російської частки у капіталі EuRoPol Gaz у розмірі 48% виникло після того, як Польща запровадила тимчасове управління в компанії Novatek Green Energy, "дочці" російської групи Новатек, постачальника скрапленого природного газу на ринок Польщі.

"Ми використовуємо тут законні права, які набули чинності лише кілька тижнів тому. Це інструмент, який дозволяє врегулювати ситуацію на підприємствах з російським капіталом, які з тієї чи іншої причини, наприклад, у державних інтересах або для збереження робочих місць, повинні були продовжувати працювати", - сказав напередодні міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда.

Польська ділянка газопроводу Ямал-Європа належала компанії EuRoPol GAZ - спільному підприємству "Газпрому" та польської компанії PGNiG. Її оператором є польська компанія Gaz-System. Газопровід Ямал-Європа в аверсному режимі зупинено навесні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Польща заявила про повну відмову від використання російського газу до кінця 2022 року.

Нещодавно Рада міністрів Польщі ухвалила постанову про будівництво в країні великих атомних електростанцій. Першу АЕС будуватимуть у партнерстві зі США, а запустити її планують вже в 2033 році.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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