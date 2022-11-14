Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина націоналізує колишню «дочку» «Газпрому», щоб уникнути її банкрутства

 

Німеччина націоналізує колишній торговельно-постачальний підрозділ ПАТ "Газпром" в рамках чергової спроби стримати економічний шок від рішення Росії скоротити потік природного газу в ЄС.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву Міненергетики Німеччини.

Так, уряд ФРН отримає 100% акцій SEFE (Securing Energy for Europe GmbH) - раніше відомої як Gazprom Germania - і збільшить свій кредит компанії до 13,8 мільярдів євро.

Цей крок був необхідний, оскільки надмірна заборгованість SEFE і загроза неминучої неплатоспроможності "поставили б під загрозу безпеку поставок в Німеччині", кажуть в міністерстві.

"Найбільша економіка Європи стикається з потенційним колапсом свого енергетичного сектора після того, як президент Росії Володимир Путін почав обмежувати потоки газу після вторгнення в Україну.

Обмеження спровокувало дефіцит, призвело до різкого зростання цін і змусило адміністрацію канцлера Олафа Шольца попередити про можливе нормування і відключення електроенергії цієї зими", - пише агентство.

Bloomberg нагадує, що це вже другий випадок порятунку енергетичної компанії протягом двох місяців. У вересні уряд заявив, що націоналізує Uniper SE, найбільшого імпортера газу в країні, після того, як компанія накопичила понад 8 мільярдів євро збитків.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,7626
  1,3805
 3,79

Курс обміну валют на сьогодні, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8473  0,13 0,34 40,7383  0,13 0,33
EUR 39,8707  0,48 1,21 41,2230  0,59 1,45

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9225  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес