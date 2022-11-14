Фінансові новини
- |
- 14.11.22
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина націоналізує колишню «дочку» «Газпрому», щоб уникнути її банкрутства
18:18 14.11.2022 |
Німеччина націоналізує колишній торговельно-постачальний підрозділ ПАТ "Газпром" в рамках чергової спроби стримати економічний шок від рішення Росії скоротити потік природного газу в ЄС.
Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву Міненергетики Німеччини.
Так, уряд ФРН отримає 100% акцій SEFE (Securing Energy for Europe GmbH) - раніше відомої як Gazprom Germania - і збільшить свій кредит компанії до 13,8 мільярдів євро.
Цей крок був необхідний, оскільки надмірна заборгованість SEFE і загроза неминучої неплатоспроможності "поставили б під загрозу безпеку поставок в Німеччині", кажуть в міністерстві.
"Найбільша економіка Європи стикається з потенційним колапсом свого енергетичного сектора після того, як президент Росії Володимир Путін почав обмежувати потоки газу після вторгнення в Україну.
Обмеження спровокувало дефіцит, призвело до різкого зростання цін і змусило адміністрацію канцлера Олафа Шольца попередити про можливе нормування і відключення електроенергії цієї зими", - пише агентство.
Bloomberg нагадує, що це вже другий випадок порятунку енергетичної компанії протягом двох місяців. У вересні уряд заявив, що націоналізує Uniper SE, найбільшого імпортера газу в країні, після того, як компанія накопичила понад 8 мільярдів євро збитків.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|ООН ухвалила резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російськими агресорами
ТОП-НОВИНИ
|Канада виділяє Україні $500 млн військової допомоги та запроваджує санкції проти 23 росіян
|Лідери США і Китаю зустрілися на Балі перед самітом G20
|Термін реалізації спільного з США та іншими країнами пілотного проекта з впровадження ММР в Україні складатиме 2-3 роки – глава Міненерго
|Зеленський приїхав до звільненого Херсона
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США запровадили санкції проти 42 осіб і компаній, які допомагають РФ купувати зброю
|Пентагон витратить понад $520 млн на поповнення запасів HIMARS
|Мозамбік вперше експортував газ до Європи
|оголосила про нову військову допомогу для України
|У Європі очікують аномально теплу зиму
|ООН ухвалила резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російськими агресорами
|Єврокомісія виділяє 1 млрд євро на розвиток транспортних шляхів для українського експорту
Бізнес
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter
|TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників
|Батарея з піску почала давати тепло. Як це працює й економить електрику
|Майнери почали розпродувати обладнання для видобутку біткоїну, щоб розплатитися за боргами