Байден обговорив з Сі Цзіньпінем Тайвань і конкуренцію з Китаєм

Президент США Джо Байден і лідер Кита. Сі Цзіньпін на переговорах на Балі у понеділок "відверто" обговорили свої пріоритети та "наміри з низки питань".

Про це повідомили в Білому домі за підсумками зустрічі, пише "Європейська правда".

"Президент Байден пояснив, що Сполучені Штати продовжуватимуть активно конкурувати з (Китаєм), у тому числі шляхом інвестування в джерела сили всередині країни та об'єднання зусиль із союзниками та партнерами по всьому світу", - повідомили в Білому домі.

"Він повторив, що ця конкуренція не повинна перерости в конфлікт, і підкреслив, що Сполучені Штати і Китай повинні відповідально керувати конкуренцією та підтримувати відкриті лінії зв'язку", - додали в Білому домі.

Крім того, Байден наголосив на сферах потенційної співпраці з Китаєм, зокрема щодо зміни клімату, глобальної макроекономічної стабільності, безпеки охорони здоров'я та глобальної продовольчої безпеки.

Але він також обговорив проблеми з правами людини, зокрема в Сіньцзяні, Тибеті та Гонконгу.

Він також зупинився на темі Тайваню, відзначивши, що "Сполучені Штати виступають проти будь-яких односторонніх змін статус-кво будь-якою стороною, і світ зацікавлений у підтримці миру та стабільності в Тайванській протоці".

"Він висловив заперечення США проти насильницьких і дедалі більш агресивних дій Китайської Народної Республіки щодо Тайваню, які підривають мир і стабільність у Тайванській протоці та в ширшому регіоні, та ставлять під загрозу глобальне процвітання", - заявили у Білому домі.

Обоє лідерів домовилися, що державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай для подальших переговорів.

Крім того, Байден та Сі Цзіньпін погодилися, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні.