Фінансові новини
- |
- 14.11.22
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден обговорив з Сі Цзіньпінем Тайвань і конкуренцію з Китаєм
17:57 14.11.2022 |
Президент США Джо Байден і лідер Кита. Сі Цзіньпін на переговорах на Балі у понеділок "відверто" обговорили свої пріоритети та "наміри з низки питань".
Про це повідомили в Білому домі за підсумками зустрічі, пише "Європейська правда".
"Президент Байден пояснив, що Сполучені Штати продовжуватимуть активно конкурувати з (Китаєм), у тому числі шляхом інвестування в джерела сили всередині країни та об'єднання зусиль із союзниками та партнерами по всьому світу", - повідомили в Білому домі.
"Він повторив, що ця конкуренція не повинна перерости в конфлікт, і підкреслив, що Сполучені Штати і Китай повинні відповідально керувати конкуренцією та підтримувати відкриті лінії зв'язку", - додали в Білому домі.
Крім того, Байден наголосив на сферах потенційної співпраці з Китаєм, зокрема щодо зміни клімату, глобальної макроекономічної стабільності, безпеки охорони здоров'я та глобальної продовольчої безпеки.
Але він також обговорив проблеми з правами людини, зокрема в Сіньцзяні, Тибеті та Гонконгу.
Він також зупинився на темі Тайваню, відзначивши, що "Сполучені Штати виступають проти будь-яких односторонніх змін статус-кво будь-якою стороною, і світ зацікавлений у підтримці миру та стабільності в Тайванській протоці".
"Він висловив заперечення США проти насильницьких і дедалі більш агресивних дій Китайської Народної Республіки щодо Тайваню, які підривають мир і стабільність у Тайванській протоці та в ширшому регіоні, та ставлять під загрозу глобальне процвітання", - заявили у Білому домі.
Обоє лідерів домовилися, що державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай для подальших переговорів.
Крім того, Байден та Сі Цзіньпін погодилися, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|ООН ухвалила резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російськими агресорами
ТОП-НОВИНИ
|Канада виділяє Україні $500 млн військової допомоги та запроваджує санкції проти 23 росіян
|Лідери США і Китаю зустрілися на Балі перед самітом G20
|Термін реалізації спільного з США та іншими країнами пілотного проекта з впровадження ММР в Україні складатиме 2-3 роки – глава Міненерго
|Зеленський приїхав до звільненого Херсона
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США запровадили санкції проти 42 осіб і компаній, які допомагають РФ купувати зброю
|Пентагон витратить понад $520 млн на поповнення запасів HIMARS
|Мозамбік вперше експортував газ до Європи
|оголосила про нову військову допомогу для України
|У Європі очікують аномально теплу зиму
|ООН ухвалила резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російськими агресорами
|Єврокомісія виділяє 1 млрд євро на розвиток транспортних шляхів для українського експорту
Бізнес
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter
|TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників
|Батарея з піску почала давати тепло. Як це працює й економить електрику
|Майнери почали розпродувати обладнання для видобутку біткоїну, щоб розплатитися за боргами