Євросоюз розширить санкції проти Ірану

Європейський Союз вирішив запровадити нові санкції проти Ірану у відповідь на порушення прав людини владою цієї країни.

На зустрічі в Брюсселі у понеділок, 14 листопада, міністри закордонних справ 27 держав ЄС одноголосно схвалили запровадження санкцій проти фізичних осіб та організацій в Ірані, які несуть відповідальність за ці порушення, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на дані агентства dpa.

Санкції, які передбачають заборону на в'їзд та заморожування активів до ЄС, торкнуться 31 людини та організації, включаючи керівництво Корпусу Стражів Ісламської революції.

Брюссель запроваджує нові санкції на тлі жорсткого придушення протестів, що спалахнули в Ірані після смерті 22-річної курдянки Махси Аміні. Вона була заарештована поліцією 13 вересня за звинуваченням у порушенні ісламських правил носіння одягу, а через три дні померла. Поліція стверджує, що Махсе Аміні стало погано у дільниці, звідки її відвезли до лікарні, де незабаром померла. За версією рідних, причиною смерті стали побої під час затримання.

За даними правозахисників, на сьогодні заарештовано майже 15 тисяч учасників демонстрацій, які пройшли після загибелі дівчини по всій країні. За даними американської правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), під час акцій загинули щонайменше 330 людей. Один із учасників протестів вже засуджений судом до страти, ще п'ятеро - до тюремних строків.

Перший пакет санкцій у зв'язку з подіями в Ірані Євросоюз ухвалив у середині жовтня. Він був спрямований проти іранської поліції і більше десятка інших осіб та організацій.

Як повідомлялося, крім санкцій за порушення прав людини, ЄС запровадив санкції проти Ірану за підтримку війни Росії в Україні. Зокрема, під санкції потрапив виробник іранських дронів-камікадзе компанія Shahed Aviation Industries та троє високопосадовців.

https://biz.censor.net/news/3375052/yevrosoyuz_zaprovadyv_sanktsiyi_proty_iranu_za_postachannya_bezpilotnykiv_rosiyi_onovlenoВелика Британія також внесла до санкційних списків виробника іранських дронів, які Росія використовує для ударів по об'єктах інфраструктури в Україні, а також низку представників військового командування Ірану та російських топменеджерів.

Раніше США запровадили санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, які причетні до постачання безпілотників до РФ для використання у війні з Україною.