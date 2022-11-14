ЄС готовий ввести обмеження цін на російську нафту - президентка Єврокомісії

Європейський Союз готовий запровадити обмеження цін на російську нафту.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Ми створили всі необхідні інструменти в Європейському Союзі. Важливо не тільки висушити військові запаси Росії, але й дуже важливо для багатьох вразливих країн мати прийнятний рівень цін", - сказала фон дер Ляєн в інтерв'ю на Балі на полях саміту G20.

Вона додала, що рівень ціни ще не визначено.

ЄС запровадив санкції щодо морського імпорту російської нафти, які почнуть діяти 5 грудня.

Того ж дня ЄС і Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати доставку, фінансування та страхування танкерів, що перевозять російську нафту, якщо поставки ціна нижча від обмеження.

Рівень обмеження встановлюватиме коаліція, яка включає уряди країн G7 та ЄС.