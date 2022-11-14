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АНАЛІТИКА

США запровадять санкції проти транснаціональної мережі, яка допомагала РФ купувати зброю

 

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон запровадить нові санкції проти транснаціональної мережі осіб і компаній, які працювали над закупівлею військових технологій для війни Росії в Україні.

Про це вона сказала журналістам на полях саміту G20 на Балі, передає Reuters.

За її словами, санкції стосуватимуться 14 осіб і 28 юридичних осіб, зокрема фінансових посередників. Утім, вона відмовилася надати подробиці, додавши, що оголошення заплановано на вечір понеділка.

"Це частина наших великих зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити військовим зусиллям Росії та відмовити їй у необхідному обладнанні через санкції та експортний контроль", - сказала міністерка фінансів США.

Мінфін наклав санкції на великі військово-промислові компанії в Росії, а міністерство торгівлі США припинило експорт американських компонентів і технологій, які використовувалися в частині військової техніки РФ. Єллен сказала, що це вже вплинуло на поле бою в Україні.

Росії вдалося закупити в Ірану безпілотники, які використовувалися для нападів на міста та енергетичну інфраструктуру в Україні. Іранські військові організації та галузі вже перебувають під жорсткими санкціями США через програму ядерних розробок Тегерана, і було незрозуміло, чи були якісь санкції пов'язані з цими закупівлями боєприпасів для безпілотників.

Єллен також зазначила, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну фінансово-економічною допомогою.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Росія
 

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