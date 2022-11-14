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У Канаді заморозили російського майна й коштів на близько $330 мільйонів
11:59 14.11.2022 |
У рамках впровадження антиросійських економічних санкцій за порушення суверенітету України, у Канаді було заблоковано понад 412 млн канадських доларів (близько 330 млн дол США).
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Королівській канадській кінній поліції, відповідальній за контроль за дотриманням санкцій.
"З 24 лютого у Канаді загалом було заморожено коштів на суму близько 121,9 млн канадських доларів у еквівалент й припинено транзакцій на понад 290,6 млн дол, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно росії", - заявили правоохоронці.
У відомстві наголосили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть дані.
Минулого разу подібні монетарні дані стосовно канадських антиросійських санкцій було оприлюднено у серпні, і відтоді загальна вартість замороженого майна й коштів зросла всього на 1 млн канадських дол., хоча перелік підсанкційних осіб був суттєво розширений.
Як повідомлялося, з часу незаконної анексії росією Криму, Канада запровадила санкції проти майже 2000 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України. Більше 1400 з них потрапили під канадські санкції після 24 лютого.
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