Фінансові новини
- |
- 14.11.22
- |
- 11:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вибори у США: демократи отримали контроль у Сенаті завдяки перемозі в Неваді
11:31 14.11.2022 |
Демократичній партії США вдалося зберегти контроль над Сенатом: преса прогнозує перемогу демократки Кетрін Кортес Масто на проміжних виборах у Неваді.
У той самий час боротьба за Палату представників все ще триває, проте президент США, демократ Джо Байден вже заявив, що задоволений результатами виборів.
Згідно з прогнозом телекомпанії СBS - американського партнера ВВС - Масто, котра шість років тому стала першою обраною в сенат латиноамериканкою, обійшла республіканського кандидата Адама Лаксальта, якого підтримував екс-президент Дональд Трамп.
Таким чином, на сьогодні Демократична партія отримує 50 місць в Сенаті, Республіканська - 49 місць.
Єдиним штатом, де результати голосування ще не відомі, лишається Джорджія. Там 6 грудня відбудеться другий тур виборів до Сенату.
Однак, навіть якщо перемогу в Джорджії здобуде кандидат від республіканців і розподіл голосів у Сенаті буде однаковим, віце-президентка США, представниця Демократичної партії Камала Гарріс змінить цей баланс.
"Я задоволений і з нетерпінням чекаю наступних кількох років", - прокоментував попередні підсумки виборів президент Джо Байден.
Збереження контролю над Сенатом означає, що демократи, як і раніше, зможуть затверджувати на офіційні пости кандидатів, висунутих Байденом, у тому числі федеральних суддів.
Найкращий результат за 20 років
Перемога партії Джо Байдена в Сенаті особливо важлива, якщо враховувати її низький рейтинг підтримки і поточний рівень інфляції в США - найвищий за останні 40 років, відзначає кореспондент ВВС Девід Вілліс.
У той самий час виглядає на те, що республіканці таки набирають більшість у Палаті представників, проте зі значно меншим відривом, ніж багато хто прогнозував.
Очікувана перевага республіканців у нижній палаті парламенту завдасть Джо Байдену чимало проблем, проте на його користь зіграють масштабні внутрішні розбіжності всередині Республіканської партії.
Враховуючи, що проміжні вибори в Америці традиційно сприяють партії опозиції, це кращий подібний результат за 20 років для республіканців - з того часу, як Республіканська партія Джорджа Буша-молодшого домоглася успіхів в обох палатах Конгресу в 2002 році.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні за підтримки США побудують малий модульний реактор
|Конфіскація «Укрнафти» та «Укртатнафти». Чи почалася війна між Зеленським та Коломойським
|ДБР прийшло з обшуком до голови бюджетного комітету Ради - ЗМІ
|Новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: Пентагон розкрив деталі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вибори у США: демократи отримали контроль у Сенаті завдяки перемозі в Неваді
|Новий конкурент Трампа Десантіс вперше випередив експрезидента в опитуваннях
|Туреччина призначила посла в Ізраїлі вперше за чотири роки
|США знімають із консервації танки M1A1 Abrams: хто їх може отримати
|Лондонська біржа не запроваджуватиме заборону на продаж металів з Росії
|Сунак назвав п'ять кроків для зниження впливу росії та путіна на світову економіку
|G20 створить фонд боротьби з пандемією на 1,4 млрд доларів
Бізнес
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників
|Батарея з піску почала давати тепло. Як це працює й економить електрику
|Майнери почали розпродувати обладнання для видобутку біткоїну, щоб розплатитися за боргами
|Google запустив застосунок Look to Speak в Україні, що полегшує спілкування людям із вадами мови та моторики
|Найпродуктивніші Android-смартфони. У рейтингу AnTuTu змінився лідер