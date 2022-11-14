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АНАЛІТИКА

Вибори у США: демократи отримали контроль у Сенаті завдяки перемозі в Неваді

Демократичній партії США вдалося зберегти контроль над Сенатом: преса прогнозує перемогу демократки Кетрін Кортес Масто на проміжних виборах у Неваді.

У той самий час боротьба за Палату представників все ще триває, проте президент США, демократ Джо Байден вже заявив, що задоволений результатами виборів.

Згідно з прогнозом телекомпанії СBS - американського партнера ВВС - Масто, котра шість років тому стала першою обраною в сенат латиноамериканкою, обійшла республіканського кандидата Адама Лаксальта, якого підтримував екс-президент Дональд Трамп.

Таким чином, на сьогодні Демократична партія отримує 50 місць в Сенаті, Республіканська - 49 місць.

Єдиним штатом, де результати голосування ще не відомі, лишається Джорджія. Там 6 грудня відбудеться другий тур виборів до Сенату.

Однак, навіть якщо перемогу в Джорджії здобуде кандидат від республіканців і розподіл голосів у Сенаті буде однаковим, віце-президентка США, представниця Демократичної партії Камала Гарріс змінить цей баланс.

"Я задоволений і з нетерпінням чекаю наступних кількох років", - прокоментував попередні підсумки виборів президент Джо Байден.

Збереження контролю над Сенатом означає, що демократи, як і раніше, зможуть затверджувати на офіційні пости кандидатів, висунутих Байденом, у тому числі федеральних суддів.

Найкращий результат за 20 років

Перемога партії Джо Байдена в Сенаті особливо важлива, якщо враховувати її низький рейтинг підтримки і поточний рівень інфляції в США - найвищий за останні 40 років, відзначає кореспондент ВВС Девід Вілліс.

У той самий час виглядає на те, що республіканці таки набирають більшість у Палаті представників, проте зі значно меншим відривом, ніж багато хто прогнозував.

Очікувана перевага республіканців у нижній палаті парламенту завдасть Джо Байдену чимало проблем, проте на його користь зіграють масштабні внутрішні розбіжності всередині Республіканської партії.

Враховуючи, що проміжні вибори в Америці традиційно сприяють партії опозиції, це кращий подібний результат за 20 років для республіканців - з того часу, як Республіканська партія Джорджа Буша-молодшого домоглася успіхів в обох палатах Конгресу в 2002 році.
Ключові теги: США
 

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