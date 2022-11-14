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АНАЛІТИКА

Новий конкурент Трампа Десантіс вперше випередив експрезидента в опитуваннях

 

Нове національне опитування Yougov показало, що губернатор Флориди Рон Десантіс вирвався вперед на 7 відсоткових пунктів від колишнього президента США Дональда Трампа у потенційних президентських праймеріз.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Це перше опитування стосовно виборів 2024 року, яке показало перевагу Десантіса, та перше опитування з лютого 2016 року, яке вказує на послаблення домінування Трампа у Республіканській партії.

Згідно з опитуванням, 42% республіканців і незалежних прихильників республіканців тепер кажуть, що вони віддали б перевагу Десантісу як свому кандидата в президенти 2024 року, тоді як Трампа підтримують 35%.

Майже два місяці тому, згідно з опитуванням американців Yahoo News/YouGov, лише 35% віддавали перевагу Десантісу, а 45% підтримували Трампа.

Враховуючи те, що Республіканська партія показала не такі хороші результати на проміжних виборах 2022 року, як очікувалось, то з огляду на те, що Трамп публічно підтримував кандидатів, які програли, багато республіканців починають замислюватися, чи не варто замість Трампа висунути іншого кандидата від своєї партії на президентських виборах 2024 року.

За даними ЗМІ, деякі давні союзники Трампа закликали його відкласти заяву про висунення своєї кандидатури на виборах 2024 року після того, як республіканці не здобули переконливої перемоги на проміжних виборах 8 листопада.
Ключові теги: США
 

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