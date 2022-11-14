Туреччина призначила посла в Ізраїлі вперше за чотири роки

Президент Туреччини уперше з 2018 року призначив посла в Ізраїлі - ним буде досвідчений турецький дипломат Сакір Озкан Торунлар, який працював генеральним консулом у Єрусалимі з 2010 по 2014 роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Президентський указ про призначення посла в Ізраїлі, опублікований пізно ввечері в п'ятницю, став останнім кроком на шляху до нормалізації ізраїльсько-турецьких відносин.

Відносини між Туреччиною та Ізраїлем погіршилися після того, як турецький президент Реджеп Таїп Ердоган розкритикував політику Тель-Авіва щодо палестинців за тодішнього прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху.

У травні 2018 року Анкара відкликала свого посла в Ізраїлі та вислала главу ізраїльського посольства через вбивство ізраїльською армією десятків палестинців на кордоні із Сектором Гази. У відповідь Ізраїль вислав турецького консула в Єрусалимі.

Варто зазначити, що Туреччина і Ізраїль обмінялися послами після шестирічної перерви лише за півтора року до того. До того країни розірвали дипломатичні відносини в 2010 році після інциденту з "Флотилією свободи".

Водночас в останні місяці відносини між країнами поліпшилися на тлі посилення Ірану, який і Туреччина, й Ізраїль вважають регіональною загрозою. У березні президент Ізраїлю Іцхак Герцог відвідав Анкару й зустрівся з Ердоганом, а глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу в травні побував із візитом у Берліні.

У червні Ізраїль та Туреччина офіційно оголосили про відновлення повних дипломатичних відносин. У вересні Тель-Авів призначив керівника свого дипломатичного представництва в Анкарі.

Паралельно Ердоган запевняє палестинське населення, що потепління відносин із Ізраїлем не послабить підтримку Палестини. Водночас раніше він надіслав вітального листа Нетаньягу, чий блок переміг на виборах у листопаді й формуватиме новий ізраїльський уряд.