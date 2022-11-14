Фінансові новини
- |
- 14.11.22
- |
- 10:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Лондонська біржа не запроваджуватиме заборону на продаж металів з Росії
10:53 14.11.2022 |
Лондонська біржа металів (LME) не заборонятиме продаж та зберігання російського металу у своїй системі.
Про це РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Біржа, найстаріший і найбільший у світі ринок промислових металів, у жовтні запустила дискусійний клуб із цього питання, активно вивчаючи думку ринку.
Раніше ми писали, що Лондонська біржа металів обговорює заборону на нові постачання російських кольорових металів, зокрема алюмінію, нікелю та міді, щоб її склади не можна було використовувати для розвантаження та зберігання продукції з РФ.
Також повідомлялося, що США й надалі будуть націлені на вразливі місця економіки Росії у своїй політиці санкцій. Вашингтон уже почав готувати запровадження нових санкцій проти Росії. Зокрема, планується вимкнути ще більше банків РФ від платіжної системи SWIFT.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні за підтримки США побудують малий модульний реактор
|Конфіскація «Укрнафти» та «Укртатнафти». Чи почалася війна між Зеленським та Коломойським
|ДБР прийшло з обшуком до голови бюджетного комітету Ради - ЗМІ
|Новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: Пентагон розкрив деталі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Лондонська біржа не запроваджуватиме заборону на продаж металів з Росії
|Сунак назвав п'ять кроків для зниження впливу росії та путіна на світову економіку
|G20 створить фонд боротьби з пандемією на 1,4 млрд доларів
|У Польщі почали навчання з питань європейської інтеграції для українських держслужбовців
|Україна відтермінувала виплати за кредитом Німеччини
|Ізраїль атакував авіабазу в Сирії: її використовували і росіяни
Бізнес
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників
|Батарея з піску почала давати тепло. Як це працює й економить електрику
|Майнери почали розпродувати обладнання для видобутку біткоїну, щоб розплатитися за боргами
|Google запустив застосунок Look to Speak в Україні, що полегшує спілкування людям із вадами мови та моторики
|Найпродуктивніші Android-смартфони. У рейтингу AnTuTu змінився лідер