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G20 створить фонд боротьби з пандемією на 1,4 млрд доларів
10:39 14.11.2022 |
Країни Великої двадцятки (G20) оголосили про створення фонду боротьби з пандемією коронавірусу на суму 1,4 мільярда доларів. Ці гроші будуть спрямовані на зміцнення систем охорони здоров'я та перекриття дірок у бюджетах упродовж п'яти наступних років, повідомили міністри охорони здоров'я G20 під час конференції на індонезійському острові Балі у суботу, 12 листопада.
Відповідно до повідомлення уряду Індонезії, 20 держав та три благодійні організації обіцяли виділити загалом 1,4 мільярда доларів. Частка Німеччини у цій сумі становитиме 69 мільйонів євро, повідомили поінформовані джерела.
Водночас Світовий банк і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підрахували, що для покриття дефіцитів фінансування у боротьбі з пандемією COVID-19 у найближчі п'ять років потрібно 10,5 мільярда доларів.
На конференції на Балі також був узгоджений механізм отримання коштів та досягнута домовленість про створення робочої групи та керівного органу. "Вірус не знає кордонів. Тому необхідно створити міцну архітектуру охорони здоров'я", - заявив генсек міністерства охорони здоров'я Індонезії Кунта Вібава Даса Нуграха.
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