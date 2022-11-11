Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бундестаг схвалив продовження експлуатації трьох останніх АЕС у Німеччині до 15 квітня 2023 року

 

Німеччина відкладає вихід з атомної енергетики, спочатку запланований на кінець року, на три з половиною місяці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У п'ятницю Бундестаг проголосував за урядовий законопроєкт, згідно з яким три останні атомні реактори "Ізар-2", "Емсланд" і "Неккарвестхайм-2", що залишилися, не повинні бути зупинені до 15 квітня 2023 року.

У поіменному голосуванні 375 депутатів висловилися за продовження експлуатації трьох атомних електростанцій, 216 депутатів проголосували проти, 70 - утрималися.

Рішення покликане забезпечити безпеку енергопостачання в Німеччині в умовах нинішньої енергетичної кризи.

Дебати призвели до значного напруження всередині коаліції, особливо між Зеленими та вільними демократами - доки канцлер Олаф Шольц (СДПН), використовуючи свою політичну компетенцію в кабінеті міністрів, не розпорядився продовжити дію АЕС.

Голосуванню в Бундестазі передували гострі дебати.

Депутат від СДПН Карстен Трегер відстоював рішення про продовження експлуатації на обмежений період. Відмова від ядерної енергетики є "безповоротною" і "остаточною". Дебати поновилися лише тому, що напад Росії на Україну поставив під сумнів газ як основу енергопостачання.

"Для мене і більшості членів моєї парламентської групи тимчасове продовження терміну експлуатації є зухвалістю", - заявив депутат від Зелених Гаральд Ебнер.

Депутат від ХДС і колишній міністр сільського господарства Юлія Клекнер, з іншого боку, заявила, що СДПН, зокрема, має вирішити, чи керується вона в ядерному питанні "фактами" або "ідеологією", чи просто слідує "владному слову канцлера".

Депутат від Альтернативи для Німеччини Міхаель Кауфманн послався на нові атомні електростанції за кордоном і назвав Німеччину з її відмовою від ядерної енергетики "водієм у світі, який рухається хибним шляхом". Депутат від Лівої партії Ральф Ленкерт підкреслив, що він принципово відкидає ядерну енергетику, посилаючись, серед іншого, на умови безпеки.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,7022
  1,3201
 3,63

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7125  0,04 0,09 40,6054  0,04 0,09
EUR 39,3946  0,29 0,73 40,6321  0,35 0,87

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9343  0,01 0,04 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес