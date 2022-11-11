Бундестаг схвалив продовження експлуатації трьох останніх АЕС у Німеччині до 15 квітня 2023 року

Німеччина відкладає вихід з атомної енергетики, спочатку запланований на кінець року, на три з половиною місяці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У п'ятницю Бундестаг проголосував за урядовий законопроєкт, згідно з яким три останні атомні реактори "Ізар-2", "Емсланд" і "Неккарвестхайм-2", що залишилися, не повинні бути зупинені до 15 квітня 2023 року.

У поіменному голосуванні 375 депутатів висловилися за продовження експлуатації трьох атомних електростанцій, 216 депутатів проголосували проти, 70 - утрималися.

Рішення покликане забезпечити безпеку енергопостачання в Німеччині в умовах нинішньої енергетичної кризи.

Дебати призвели до значного напруження всередині коаліції, особливо між Зеленими та вільними демократами - доки канцлер Олаф Шольц (СДПН), використовуючи свою політичну компетенцію в кабінеті міністрів, не розпорядився продовжити дію АЕС.

Голосуванню в Бундестазі передували гострі дебати.

Депутат від СДПН Карстен Трегер відстоював рішення про продовження експлуатації на обмежений період. Відмова від ядерної енергетики є "безповоротною" і "остаточною". Дебати поновилися лише тому, що напад Росії на Україну поставив під сумнів газ як основу енергопостачання.

"Для мене і більшості членів моєї парламентської групи тимчасове продовження терміну експлуатації є зухвалістю", - заявив депутат від Зелених Гаральд Ебнер.

Депутат від ХДС і колишній міністр сільського господарства Юлія Клекнер, з іншого боку, заявила, що СДПН, зокрема, має вирішити, чи керується вона в ядерному питанні "фактами" або "ідеологією", чи просто слідує "владному слову канцлера".

Депутат від Альтернативи для Німеччини Міхаель Кауфманн послався на нові атомні електростанції за кордоном і назвав Німеччину з її відмовою від ядерної енергетики "водієм у світі, який рухається хибним шляхом". Депутат від Лівої партії Ральф Ленкерт підкреслив, що він принципово відкидає ядерну енергетику, посилаючись, серед іншого, на умови безпеки.