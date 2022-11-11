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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
В ЄС заявили про настання рецесії, інфляційний шок триватиме
13:48 11.11.2022 |
Економіка Європи зараз скорочується і продовжуватиме скорочуватися протягом першого кварталу 2023 року на тлі двозначної інфляції та війни в Україні.
З таким прогнозом виступила Європейська комісія, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Чиновники ЄС знизили свій прогноз зростання економіки на наступний рік і підвищили всі свої прогнози щодо споживчих цін.
"На тлі підвищеної невизначеності, високого тиску цін на енергоносії, зниження купівельної спроможності домогосподарств, ослаблення зовнішніх умов і жорсткості умов фінансування очікується, що ЄС, зона євро і більшість держав-членів впадуть у рецесію. Очікується, що посилення цінового тиску призведе до перенесення піку інфляції на кінець року", - заявила Комісія.
Інфляція в жовтні досягла нового максимуму за всю історію євро - 10,7%. Комісія вважає, що зростання цін становитиме в середньому 8,5% цього року і 6,1% у 2023 році - обидва прогнози значно вищі, ніж у липні.
Прогноз економічного зростання на 2022 рік становить 3,2%, що було підвищено тільки через вищі, ніж очікувалося, показники на сьогодні. Однак наступного року Комісія очікує зростання лише на 0,3%, що нижче за попередній прогноз у 1,4%.
Німеччина, найбільша економіка регіону, скоротиться більше, ніж будь-який інший член єврозони у 2023 році, показують прогнози. Серед інших країн ЄС Швеція буде єдиною, яка постраждає так само сильно.
З 15 країн єврозони, щодо яких Комісія представила квартальний прогноз валового внутрішнього продукту, у кожній із них спостерігається щонайменше один тримісячний період спаду.
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