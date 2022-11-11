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Джиммі Дін
Байден не планує зустрічатися з російською делегацією на саміті G20
10:00 11.11.2022 |
Президент США Джо Байден не має наміру зустрічатися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та російською делегацією на саміті "Групи двадцяти", повідомив у четвер радник із національної безпеки американського президента Джейк Салліван.
"Президент не збирався контактувати з главою російського МЗС", - сказав Салліван.
Представник держдепартаменту США Нед Прайс також повідомив, що представники американської делегації на цій зустрічі не мають наміру спілкуватися із російською стороною. "У нас немає планів щодо формальних контактів", - сказав він, відповідаючи на уточнююче питання журналіста щодо можливості такого спілкування.
Саміт G20 пройде на індонезійському острові Балі 15-16 листопада.
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