Німці зможуть голосувати на європейських виборах з 16 років

Громадянам Німеччини дозволили голосувати на загальноєвропейських виборах з 16 років. Відповідний законопроєкт схвалив 10 листопада німецький парламент - Бундестаг.

Раніше віковий поріг у країні для участі в загальноєвропейських виборах становив 18 років. Автори ініціативи мотивували, зокрема, тим, що на молодь людей особливо сильно впливають наслідки деяких політичних рішень, наприклад у сфері соціального забезпечення або боротьби з глобальною зміною клімату.

За оцінками ініціаторів змін, тепер тих, хто матиме право голосу на європейських виборах, у ФРН стане на 2,3 відсотка більше.

Новий регламент вперше застосують на виборах до Європейського парламенту, які мають пройти в травні 2024 року.

Дискусія щодо голосування з 16 років

У травні цього року Європарламент ухвалив резолюцію, яка рекомендує знизити віковий ценз для участі у виборах до 16 років. Низка країн Європейського Союзу уже це зробили. Наприклад, в Австрії та на Мальті вже можна голосувати з 16 років, а в Греції - з 17.

У Німеччині вже кілька років триває дискусія щодо зниження вікового порогу до 16 років і на національних виборах. За даними дослідження Shell, у 2019 році інтерес до політики виявляла близько третини німецької молоді, що було досить високим показником порівняно з попередніми роками.