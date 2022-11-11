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АНАЛІТИКА

США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою

 

США більше не розглядатимуть Росію як країну з ринковою економікою.

Про це заявило Міністерство торгівлі США, передає Reuters.

Таким чином США скасували статус, наданий два десятиліття тому, який обмежував розрахунок антидемпінгових мит на російські товари.

Міністерство торгівлі США заявило, що його аналіз показує, що "широка" участь уряду в російській економіці призвела до викривлення цін і витрат, які, за його словами, неточно відображають, чи справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт у США.

"Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового законодавства США для усунення ринкових спотворень, викликаних посиленням втручання російського уряду в їхню економіку", - йдеться в заяві Міністерства торгівлі США.

У 2002 році Вашингтон надав Росії статус країни з ринковою економікою, що стало важливим кроком для вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2012 році.

Минулого року Американська торгова палата в Росії заявила, що Москва зможе оскаржити будь-яке рішення США про позбавлення Росії статусу ринкової економіки в СОТ, однак після вторгнення Росії в Україну відносини Москви із Заходом різко погіршилися.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Росія
 

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