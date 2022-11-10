США чекають сигнали про готовність до мирних переговорів від РФ, - Держдеп

Сполучені Штати чекають від Росії чітких сигналів щодо готовності до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Ми бачимо з боку України готовність до переговорів. Разом з тим, ми чекаємо, що влада Россі підкріпить справами свої епізодичні заяви про мир в Україні", - заявив представник Держдепартаменту США.