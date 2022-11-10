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АНАЛІТИКА

Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink

 

Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink - мережу хочуть розгорнути по всій Україні, аби навіть під час блекауту українці мали зв'язок, а також в потягах Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Наразі термінали допомагають українцям підтримувати зв'язок на деокупованих територіях та в зонах бойових дій. Як зазначають у Мінцифри, у звільнених містах та селах завдяки терміналам працюватимуть публічні Wi-Fi точки, де мешканці зможуть збиратися та підключатися до інтернету.

"Також плануємо розгорнути мережу Starlink не тільки на деокупованих територіях, а й у всіх містах України. Це потрібно, щоб люди мали доступ до зв'язку навіть під час блекауту", - заявили у Мінцифри. "Крім цього, забезпечимо терміналами Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники були на зв'язку в дорозі".

Відомство повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення від донорів та партнерів Україна отримала понад 20 тисяч терміналів Starlink, з яких 5 тисяч - за підтримки уряду Польщі.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Польща
 

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