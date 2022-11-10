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АНАЛІТИКА

ЄС надасть Молдові 200 млн євро для подолання енергетичної кризи

 

Європейська комісія підготувала новий пакет допомоги для Молдови, щоб впоратися з енергетичної кризою взимку.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Кишиневі на пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду, пише "Європейська правда".

"Молдова стикається з величезною енергетичною кризою, пов'язаною з нестачею постачання газу та електроенергії. Ми робимо все, що у наших силах, аби допомогти пройти цю кризу", - сказала Санду.

Додатковий пакет допомоги передбачає 200 млн євро для потреб у забезпеченні газом. Із них 100 млн євро буде надано у вигляді грантів і ще 100 млн у вигляді позик. Кошти будуть доступні з січня 2023 року.

Молдова також отримує ще 50 млн євро для бюджетної підтримки. "Ці кошти нададуть змогу допомогти найбільш вразливим верствам населення. Молдова - частина нашої європейської родини, а родина має бути разом у складні часи. Тому я тут сьогодні", - сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Молдова вперше імпортувала газ за реверсною схемою - із заходу на схід через українську схему реверсу.

Як повідомлялося, молдовська державна компанія Energocom також закупила на біржі в Румунії на 3 листопада 8,04 ГВт-год електроенергії - це 65% від необхідного Молдові обсягу споживання.

Нагадаємо, на початку осені 2022 року Кремль взявся випробовувати міцність молдовської енергосистеми. У жовтні знизив постачання газу на 30% від контрактного обсягу. А фактично з 1 листопада урізав газ наполовину. Таке урізання означало, що Молдова втрачає також головне джерело електроенергії.

Крім того, через обстріли української інфраструктури Росією Молдова більше не має змоги купувати електроенергію в України.
Ключові теги: ЄС, Молдова
 

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